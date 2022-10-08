Главный тренер «Краковии»: «После матча с «Ракувом» Коноплянка играет слабее»

Тем не менее, Зельински рассчитывает на украинца

Евгений Коноплянка / Фото: Динамо Киев от Шурика

Главный тренер «Краковии» Яцек Зелиньски сообщил, что рассчитывает на вингера Евгения Коноплянку, несмотря на постоянные травмы украинца. Наставника цитирует Dziennik Polski.

«Мы все очень рассчитываем на него. После матча с Ракувом он сыграл слабее в следующих матча. Потом Коноплянка заболел и в матче с Радомяком я не хотел его выпускать. Мы все еще рассчитываем на него. Он был в хорошем состоянии, надеюсь, он повторит то, что было во встрече с Ракувом».

Коноплянка в нынешнем сезоне в «Краковии» в 6 матчах забил 2 мяча.