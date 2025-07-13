Тренер ПСЖ Луис Энрике высказался накануне финала клубного чемпионата мира, где его команда встретится с лондонским Челси. Испанский специалист подчеркнул важность предстоящего матча и отметил, что его подопечные подходят к финалу с полной концентрацией и желанием завоевать титул.

«Важно осознавать сложность этого матча. У Челси молодой тренер, который любит играть с мячом. У него команда с большой индивидуальностью, но когда необходимо защищаться – они делают это, как и мы, и к тому же очень сильны физически. Поэтому в воскресенье будет напряженный матч. Это будет сложно, ведь мы похожи в большинстве аспектов игры. Мы готовы, они тоже готовы. Обе наши команды выиграли европейский трофей в этом сезоне, поэтому это будет интересный поединок.

Мы подходим к последнему матчу сезона с очень хорошими ощущениями после замечательного года. Важно завершить этот исторический сезон как можно лучше. Это важно для нас и для всего клуба. Мои игроки были невероятными в течение всего года. Это было что-то необычайное и войдет в историю Пари Сен-Жермен. Мы хотим сделать это еще больше, выиграв в воскресенье, но уже сейчас это – что-то особенное.

Победа в этом турнире много значит, без сомнения. Это была наша главная цель, с тех пор как мы прибыли в Париж. Создать историю было нашей целью, и сегодня начинается новая глава. Матч в воскресенье станет нашим финалом за победу в клубном чемпионате мира. Мы не можем дождаться этого поединка», – сказал Энрике.