Мюллер попрощался с фанатами сборной Германии
Главный тренер сборной Германии: «Наш конец на ЧМ-2022 был положен еще на 20-й минуте матча с Японией»
Флик считает, что его команда была недостаточно эффективной на турнире
02 декабря 09:44
Ханс-Дитер Флик / Фото: FIFA
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал вылет своей команды из ЧМ-2022. Его цитирует пресс-служба FIFA. Германия покинула турнир даже несмотря на победу над Коста-Рикой (4:2) в 3-м туре.
«В первом тайме я был разочарован и злой тем, как мы сделали наших соперников сильнее. У нас были моменты на три-четыре гола. Благодаря ошибкам мы ввели соперника в игру.
Конец был положен не сегодня, а на 20-й минуте матча против Японии. Мы были недостаточно эффективны в этом турнире. Разочарование огромно, сначала мы должны справиться с этим».
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