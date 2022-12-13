Главный тренер сборной Марокко: «Перед ЧМ-2022 наши шансы на титул оценивал в одну сотую процента. Сейчас уже 12%»

Валид Редраги / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился ожиданиями от матча с Францией в полуфинале ЧМ-2022. Его цитирует пресс-служба FIFA.

Франция восхитила меня своей игрой в 2018-м. Дешам понял, как нужно действовать.

Давайте перестанем обращать внимание на статистику. Я попрошу Джанни Инфантино добавлять очки, если владение больше 60%. На старте чемпионата мира наши шансы на титул оценивали в одну сотую процента. Сейчас – уже 12%