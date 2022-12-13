Гризманн обошел Зидана и Анри, установив уникальное достижение в сборной Франции
Главный тренер сборной Марокко: «Перед ЧМ-2022 наши шансы на титул оценивал в одну сотую процента. Сейчас уже 12%»
Африканская команда в полуфинале сыграет с Францией
13 декабря 12:40
Валид Редраги / Фото: Twitter
Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился ожиданиями от матча с Францией в полуфинале ЧМ-2022. Его цитирует пресс-служба FIFA.
Мы сыграем так, как умеем. Удивительно, как это владение мячом отрывает вас от реальности. 70% владения и всего два удара. Эти ожидаемые голы – то же самое. «Мы должны были победить, ведь у нас 4 ожидаемых гола!» Мы здесь, чтобы побеждать. Вот и все.
Франция восхитила меня своей игрой в 2018-м. Дешам понял, как нужно действовать.
Давайте перестанем обращать внимание на статистику. Я попрошу Джанни Инфантино добавлять очки, если владение больше 60%. На старте чемпионата мира наши шансы на титул оценивали в одну сотую процента. Сейчас – уже 12%
Матч Франция – Марокко состоится 14 декабря, начало – в 21:00.
Сегодня состоится первый полуфинал ЧМ-2022 – Аргентина примет Хорватию.
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