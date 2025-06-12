Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса перед стартом на Евро-2025 (U-21) объяснил вызов на турнир сразу восьмерых футболистов киевского Динамо, в котором работал с 2015 по 2017 год.

Для меня очень важно, чтобы игроки были частью этого процесса. Но нельзя никого заставлять. Игрок должен сам этого хотеть. Конечно, мы показываем ему всю картину, объясняем, но в конечном итоге он должен принять решение сам. Это может быть игрок 2000 года или 2002 года рождения, или кто-то, кто уже был в национальной сборной. Но мы должны учитывать его точку зрения.

Я думаю, все клубы в Украине работают как можно лучше — и для себя, и для национальной команды. Я сам работал в «Динамо». Это был хороший опыт, и я всегда буду говорить теплые слова про киевский клуб, о том, как они работают, и о годах, которые я там провел.

Но я должен сказать одно. Когда мы выбираем игроков, то не смотрим, из какого они клуба. Так же, как мы не смотрим, кто у них агенты. Меня не интересует, кто агент, и я даже часто не знаю, кто занимается делами футболиста.

Меня интересует только игровой профиль игрока — подходит ли он нам по своим характеристикам, демонстрирует ли хорошую форму. Так что если игрок соответствует этим критериям — мы его вызываем.

«Динамо» работает так же хорошо, как и другие клубы. Я в этом уверен — потому что знаю их изнутри. Но принадлежность к клубу не является решающим фактором при отборе, — сообщил Мельгоса в интервью ua.tribuna.com.