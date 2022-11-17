Экс-лидер «Шахтера» может перебраться в «Крузейро»
Гочолейшвили после перерыва на матчи сборных пройдет медосмотр в «Шахтере»
21-летний грузин одной ногой находится в донецком клубе
17 ноября 22:27
Георгий Гочолейшвили / Фото - Twitter«Шахтер» заключит соглашение с грузинским защитником Георгием Гочолейшвили. Об этом сообщает сообщает Georgian Footy.
Как утверждает источник, после перерыва на матче сборных 21-летний игрок пройдет медосмотр в «Шахтере».
Напомним, что Грузия на ЧМ-2022 не вышла. Сегодня команда проиграла Марокко (0:3) в товарищеской игре. Гочелейшвили отыграл весь поединок.
С января 2021 года Гочолейшвили играет за «Сабуртало». Его оценивают в 600 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Георгий летом отказал «Днепру-1».
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