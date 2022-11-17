Гол игрока АПЛ помог сборной Украины U-19 стартовать с победы в отборе на Евро-2023
В стартовом туре отбора Евро-2023 (U-19) сборная Украины одолела Косово.
«Сине-желтые» владели инициативой на поле. Но удары номинальных хозяев не могли застать врасплох Шалу.
Правда, на пятой компенсированной минуте голкипер косоваров все же пропустил. Победу команде Сергея Нагорняка
принес Ярмолюк.
Украина стартовала с победы в группе 3.
Отбор на Евро-2023. Группа 3, первый тур
Украина – Косово 1:0
Гол: Ярмолюк, 90+5
Украина: Герета, Китела, Удод, Холод, Булеза, Царенко (Ющенко, 46), Варфоломеев, Ярмолюк, Федор (Лосенко, 76), Горбач (Пастух, 86), Пушкарев (Харабара, 69).
Косово: Шала, Мифтари, Сахитай, Реджепи, Р. Яшари, Айвази, Брутти (Авдиметтай, 90+4), А. Малоку (Бллака, 78), Хазроллай (И. Яшари, 78) , Э. Малоку (Хасане, 46), Рашица (Аджети, 89).
Предупреждения: Варфоломеев, Удод – Брутти, Сахитай, Р. Яшари
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