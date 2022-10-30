Гол Левандовски на 93 минуте вырвал для «Барселоны» победу в матче с «Валенсией»

Команда Хави временно обошла «Реал» в таблице

Роберт Левандовски / Фото: Getty Images

В 12-м туре Примеры «Барселона» на выезде сумела дожать «Валенсию».

Все шло к нулевой ничьей, но на 93 минуте выстрел Роберта Левандовски вырвал для «Барселоны» 3 очка.

Команда Хави сравнялась с «Реалом» по очкам и вышла на 1 место в турнирной таблице, но у мадридского клуба есть матч в запасе.

Чемпионат Испании, 12 тур

«Валенсия» – «Барселона» 0:1

Гол: Левандовски, 90+3

«Валенсия»: Мамардашвили, Тьерри Коррейя (Хесус Васкес, 80), Габриэл Паулиста, Джемерт, Гайя, Фулькье, Гильямон, Алмейда (Тони Лато, 72), Кавани (Маркос Андре, 18), Клюйверт (Кастильехо, 72), Лино.

тер Стеген, Бальде, Кунде (Пике, 74), Эрик Гарсия (Алонсо, 42), Альба, Бускетс (Гави, 56), де Йонг, Педри, Левандовски, Дембеле (Ферран Торрес, 56), Фати