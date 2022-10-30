Анчелотти: «В Ла Лиге «Барселона» будет бороться до конца»
Гол Левандовски на 93 минуте вырвал для «Барселоны» победу в матче с «Валенсией»
Команда Хави временно обошла «Реал» в таблице
30 октября 08:18
Роберт Левандовски / Фото: Getty Images
В 12-м туре Примеры «Барселона» на выезде сумела дожать «Валенсию».
Все шло к нулевой ничьей, но на 93 минуте выстрел Роберта Левандовски вырвал для «Барселоны» 3 очка.
Команда Хави сравнялась с «Реалом» по очкам и вышла на 1 место в турнирной таблице, но у мадридского клуба есть матч в запасе.
Чемпионат Испании, 12 тур
«Валенсия» – «Барселона» 0:1
Гол: Левандовски, 90+3
«Валенсия»: Мамардашвили, Тьерри Коррейя (Хесус Васкес, 80), Габриэл Паулиста, Джемерт, Гайя, Фулькье, Гильямон, Алмейда (Тони Лато, 72), Кавани (Маркос Андре, 18), Клюйверт (Кастильехо, 72), Лино.«Барселона»: тер Стеген, Бальде, Кунде (Пике, 74), Эрик Гарсия (Алонсо, 42), Альба, Бускетс (Гави, 56), де Йонг, Педри, Левандовски, Дембеле (Ферран Торрес, 56), Фати
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