Гол на седьмой компенсированной минуте помог «Униону» не подарить лидерство «Баварии»

Берлинский клуб продолжает показывать сенсационные результаты

Фото - Боруссия Менхенгладбах

В 12-м туре немецкой Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» на выезде уступила «Униону».

Два гола берлинцев были отменены. Первый – из-за игры рукой, второй – из-за офсайда. Тем не менее, это не помешало команде добыть положительный результат.

Счет открыл Эльведи. Но сначала Беренс его сравнял, а затем Дуки на седьмой компенсированной минуте вырвал победу.

«Унион», по крайней мере на один тур, сохранил преимущество над «Баварией» в одно очко.

Бундеслига, 12 тур

«Унион» – «Боруссия» Менхенгладбах 2:1

Голы: Беренс, 79, Дуки, 90+7 – Эльведи, 33

«Унион»: Реннов, Рюэрсон, Кнохе, Диогу Лейте, Дуки, Пухач (Триммель, 59), Хедира, Хаберер (Левелинг, 74), Шафер (Харагути, 59), Беккер (Беренс, 74), Сьебатшо (Михель, 59).

«Боруссия»: Зиппель, Скалли, Эльведи, Фридрих, Бенсебайни (Янчке, 90), Штиндль (Боржес Саншес, 85), Крамер, Вайгль, Нгуму (Херрманн, 74), Плеа (Нетц, 74), Тюрам.

Предупреждения: Михель, Рюэрсон, Триммель – Зиппель, Тюрам