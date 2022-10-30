Гол на седьмой компенсированной минуте помог «Униону» не подарить лидерство «Баварии»
В 12-м туре немецкой Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» на выезде уступила «Униону».
Два гола берлинцев были отменены. Первый – из-за игры рукой, второй – из-за офсайда. Тем не менее, это не помешало команде добыть положительный результат.
Счет открыл Эльведи. Но сначала Беренс его сравнял, а затем Дуки на седьмой компенсированной минуте вырвал победу.
«Унион», по крайней мере на один тур, сохранил преимущество над «Баварией» в одно очко.
Бундеслига, 12 тур
«Унион» – «Боруссия» Менхенгладбах 2:1
Голы: Беренс, 79, Дуки, 90+7 – Эльведи, 33
«Унион»: Реннов, Рюэрсон, Кнохе, Диогу Лейте, Дуки, Пухач (Триммель, 59), Хедира, Хаберер (Левелинг, 74), Шафер (Харагути, 59), Беккер (Беренс, 74), Сьебатшо (Михель, 59).
«Боруссия»: Зиппель, Скалли, Эльведи, Фридрих, Бенсебайни (Янчке, 90), Штиндль (Боржес Саншес, 85), Крамер, Вайгль, Нгуму (Херрманн, 74), Плеа (Нетц, 74), Тюрам.
Предупреждения: Михель, Рюэрсон, Триммель – Зиппель, Тюрам
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