Павел Василенко

ЛНЗ и Полесье не определили победителя в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок, который 23 ноября состоялся в Черкассах, завершился со счетом 1:1. Хозяева первыми открыли счет, однако житомирцы сумели отыграться после перерыва.

ЛНЗ вышел вперед уже на шестой минуте встречи. Геннадий Пасич воспользовался передачей Яде и точным ударом отправил мяч в ворота Полесья.

После перерыва гости активизировались и на 56-й минуте восстановили равновесие. Владислав Велетень получил пас от Кравченко и удачно завершил атаку житомирцев. Далее команды не смогли забить еще раз, поэтому финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1.

После 12-ти сыгранных матчей Полесье имеет 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. Лидирует Шахтер с 30 баллами, однако донецкая команда провела на одну игру больше.

ЛНЗ после домашней ничьей набрал 19 очков и расположился на шестой строчке. Черкасская команда также имеет матч в запасе и продолжает борьбу за места в верхней части таблицы.

В 14-м туре Полесье сыграет на выезде против львовских Карпат. Поединок состоится в воскресенье, 29 ноября, и начнется в 18:00.

В тот же день ЛНЗ встретится в гостях с Эпицентром. Матч черкасской команды против новичка Украинской Премьер-лиги запланирован на 13:00.

УПЛ, 13-й тур

ЛНЗ – Полесье – 1:1

Голы: Пасич, 6 – Велетень, 56.