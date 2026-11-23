Гол на шестой минуте не помог ЛНЗ победить Полесье
Команды разошлись миром
ЛНЗ и Полесье не определили победителя в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок, который 23 ноября состоялся в Черкассах, завершился со счетом 1:1. Хозяева первыми открыли счет, однако житомирцы сумели отыграться после перерыва.
ЛНЗ вышел вперед уже на шестой минуте встречи. Геннадий Пасич воспользовался передачей Яде и точным ударом отправил мяч в ворота Полесья.
После перерыва гости активизировались и на 56-й минуте восстановили равновесие. Владислав Велетень получил пас от Кравченко и удачно завершил атаку житомирцев. Далее команды не смогли забить еще раз, поэтому финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1.
После 12-ти сыгранных матчей Полесье имеет 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. Лидирует Шахтер с 30 баллами, однако донецкая команда провела на одну игру больше.
ЛНЗ после домашней ничьей набрал 19 очков и расположился на шестой строчке. Черкасская команда также имеет матч в запасе и продолжает борьбу за места в верхней части таблицы.
В 14-м туре Полесье сыграет на выезде против львовских Карпат. Поединок состоится в воскресенье, 29 ноября, и начнется в 18:00.
В тот же день ЛНЗ встретится в гостях с Эпицентром. Матч черкасской команды против новичка Украинской Премьер-лиги запланирован на 13:00.
УПЛ, 13-й тур
ЛНЗ – Полесье – 1:1
Голы: Пасич, 6 – Велетень, 56.
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