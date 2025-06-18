В Орландо на стадионе Inter&Co Stadium прошел очередной матч обновленного Клубного чемпионата мира. Южнокорейский Ульсан встретился с представителем ЮАР Мамелоди Сандаунз.

Начало поединка задержалось на час, так как перед стартовым свистком в районе возникла угроза торнадо. К счастью, обошлось без серьезных последствий, и матч все же состоялся.

Команды показали равную борьбу, но именно Сандаунз удалось воспользоваться своим моментом. Ближе к окончанию первого тайма один из трех ударов Икраама Райнерса достиг цели, что стало решающим моментом в матче.

Ульсан — Мамелоди Сандаунз 0:1

Гол: Райнерс, 36

В другом ночном поединке группы E в Пасадине мексиканский Монтеррей и итальянский Интер порадовали болельщиков результативной игрой.

Несмотря на ощутимое преимущество нерадзурри в атаке, первыми счет открыли мексиканцы, а голом отметился Серхио Рамос. Однако под занавес первого тайма Интер восстановил равновесие благодаря точному удару Лаутаро Мартинеса.

После перерыва игра выровнялась, и голов больше не было, а команды разошлись миром, не нанеся ни одного удара в створ в оставшееся время.

Монтеррей — Интер Милан 1:1

Голы: Рамос, 25 — Мартинес, 42