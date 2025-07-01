Норвежский форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд достиг выдающегося рубежа — забил более 300 голов в профессиональной карьере. Юбилейный мяч нападающий оформил в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира против саудовского Аль-Хиляля (3:4).

Гол в ворота соперника стал 301-м в карьере Холанда. Из них 20 мячей он забил в составе Мольде, 29 — за Зальцбург, 86 — в дортмундской Боруссии, 124 — за Манчестер Сити. Еще 42 гола норвежец оформил за национальную сборную Норвегии.

В сезоне 2024/2025 Холанд провел 48 матчей во всех турнирах, отметившись 34 результативными ударами.

Поединок против Аль-Хиляля, который состоялся 1 июля, стал последним для Манчестер Сити в сезоне — английский клуб вылетел из КЧМ после поражения в овертайме.