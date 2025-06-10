Голкипер Кривбаса откровенно признался, что имеет предложения и покинет клуб

Еще минус один футболист для ван Леувена

около 3 часов назад

Андрій Кліщук / Фото - ФК Кривбас
Андрей Клещук / Фото - ФК Кривбасс
Сергей Стаднюк

Сергей Стаднюк

Голкипер Кривбаса Андрей Кищук признался в эфире программы «Центр футбольных новостей», что не будет продлевать контракт, срок действия которого истекает в конце июня. Футболист уже имеет предложения по продолжению карьеры.

Как мы знаем, каждая история имеет свое начало и свой конец. В настоящее время наша история с Кривбассом подошла к концу. Но я очень благодарен Кривбассу за все эти три года, которые у нас были. Это были хорошие три года. Эту нашу бронзу я не забуду.

Есть разные варианты продолжения, которые мне передавали мои представители. Сейчас будем выбирать тот вариант, который позволит мне бороться за самые высокие места.

Кліщук

Андрей Клещук

Ранее бывший наставник Шахтера, Зари и Металлиста 1925 Патрик ван Леувен дал первый комментарий на посту главного тренера Кривбаса.

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