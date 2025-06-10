Голкипер Кривбаса откровенно признался, что имеет предложения и покинет клуб

Голкипер Кривбаса Андрей Кищук признался в эфире программы «Центр футбольных новостей», что не будет продлевать контракт, срок действия которого истекает в конце июня. Футболист уже имеет предложения по продолжению карьеры.

Как мы знаем, каждая история имеет свое начало и свой конец. В настоящее время наша история с Кривбассом подошла к концу. Но я очень благодарен Кривбассу за все эти три года, которые у нас были. Это были хорошие три года. Эту нашу бронзу я не забуду.

Есть разные варианты продолжения, которые мне передавали мои представители. Сейчас будем выбирать тот вариант, который позволит мне бороться за самые высокие места.