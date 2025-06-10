Голкипер Кривбаса откровенно признался, что имеет предложения и покинет клуб
Еще минус один футболист для ван Леувена
около 3 часов назад
Голкипер Кривбаса Андрей Кищук признался в эфире программы «Центр футбольных новостей», что не будет продлевать контракт, срок действия которого истекает в конце июня. Футболист уже имеет предложения по продолжению карьеры.
Как мы знаем, каждая история имеет свое начало и свой конец. В настоящее время наша история с Кривбассом подошла к концу. Но я очень благодарен Кривбассу за все эти три года, которые у нас были. Это были хорошие три года. Эту нашу бронзу я не забуду.
Есть разные варианты продолжения, которые мне передавали мои представители. Сейчас будем выбирать тот вариант, который позволит мне бороться за самые высокие места.
Ранее бывший наставник Шахтера, Зари и Металлиста 1925 Патрик ван Леувен дал первый комментарий на посту главного тренера Кривбаса.