Горецка: «Роналду – один из величайших игроков в истории»

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка перед полуфиналом Лиги наций против Португалии поделился мнением о нападающем соперника Криштиану Роналду и капитане своей команды Йозуа Киммихе. Слова игрока передает пресс-служба УЕФА.

Мы в отличном настроении. Для многих из нас это особая ситуация, у нас был короткий перерыв, примерно неделю. И вот мы снова тренируемся и с нетерпением ждем выхода на поле.

Говоря о сборной Португалии, считаю, нельзя сводить все только к Криштиану Роналду. Конечно, он один из величайших игроков в истории, однако это команда, которая состоит из игроков мирового класса, и мы хорошо к этому готовы.

Сто матчей за сборную в возрасте Киммиха — это невероятное достижение, и я не думаю, что он планирует в ближайшее время завершать карьеру. Приятно видеть, что ему удалось за всю выполненную работу, за дисциплину, за то, что всегда остается в форме, всегда на месте, всегда готов играть. Сто матчей за сборную — это, безусловно, большой рубеж.

Конечно, для меня и для некоторых других игроков это домашний матч. Я счастлив, потому что люблю играть на этом стадионе. С нетерпением жду матча. Мы знаем, что у Португалии исключительная команда.

Не думаю, что многое изменилось. Я всегда стремлюсь к максимальному успеху, будь то в Баварии или в сборной. Я чувствую благодарность, зная, чего стоило мне вернуться сюда. Это, как и прежде, что-то особенное. Я просто рад быть частью этого.