Гризманн стал отцом в четвертый раз: жена Эрика родила не в первый раз 8 апреля
Форвард поделился радостным событием в семейной жизни
около 1 часа назад
Фото: instagra
Французский форвард Атлетико Антуан Гризманн и его жена Эрика стали родителями в четвертый раз.
Гризман поделился в Instagram фотографией из родильного отделения, на которой видны руки их дочери, которую они назвали Шай, а Антуан написал, что она родилась 15 июня.
Интересно, что это первый случай, когда их ребенок не родился 8 апреля.
Другие трое детей – первая дочь Миа (родилась в 2016 году), сын Амаро (2019 год) и вторая дочь Альба (2021 год) – родились 8 апреля.
Но Шай также родился в символическую дату. Антуан и Эрика поженились 15 июня 2017 года. Совпадение или нет?