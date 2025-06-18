Павел Василенко

Французский форвард Атлетико Антуан Гризманн и его жена Эрика стали родителями в четвертый раз.

Гризман поделился в Instagram фотографией из родильного отделения, на которой видны руки их дочери, которую они назвали Шай, а Антуан написал, что она родилась 15 июня.

Фото: instagra

Интересно, что это первый случай, когда их ребенок не родился 8 апреля.

Другие трое детей – первая дочь Миа (родилась в 2016 году), сын Амаро (2019 год) и вторая дочь Альба (2021 год) – родились 8 апреля.

Но Шай также родился в символическую дату. Антуан и Эрика поженились 15 июня 2017 года. Совпадение или нет?