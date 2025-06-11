Гуцуляк забил в ворота Новой Зеландии, но соперники сравняли счет. ВИДЕО

В товарищеском матче против Новой Зеландии в рамках турнира Canadian Shield-2025 сборная Украины первой открыла счёт. На 54-й минуте встречи результативным ударом отметился Алексей Гуцуляк.

Однако уже через несколько минут команда Реброва пропустила ответный гол. После подачи с углового защитники не удержали оппонента, и Стаменич сравнял счёт ударом головой.

Встреча проходит в рамках турнира Canadian Shield-2025. Матч стал первым, в котором Илья Забарный вывел национальную команду в качестве капитана.