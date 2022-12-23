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Гвардиола: «Де Брюйне играл так, словно внутри него горел огонь»

Манчестер Сити победил Ливерпуль
Футбол Премьер-Лига (Англия)
23 декабря 10:06
Гвардиола: «Де Брюйне играл так, словно внутри него горел огонь»
Фото: Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над Ливерпулем в 1/8 финала Кубка английской лиги. Его цитирует ВВС.

После чемпионата мира и долгой паузы обе команды сыграли чрезвычайно интенсивно. «Ливерпуль» настолько сложный соперник, что когда он играет хорошо, то может уничтожить тебя.

Получился хороший, зрелищный матч. Нужно похвалить футболистов за то, как они играли.

Де Брюйне играл так, словно внутри него горел огонь. Сколько лет он уже здесь? Семь-восемь? Он настоящая легенда, и я всегда подстегиваю его найти этот огонь

Уже известен соперник Манчестер Сити в четвертьфинале Кубка лиги.

Обзор матча Манчестер Сити – Ливерпуль.

Петр Приходько
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Теги

Хосеп Гвардиола Кевин Де Брюйне Манчестер Сити

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