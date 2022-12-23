Холанд продолжает рвать и метать – забил уже 24 мяч за «Манчестер Сити» в 19 матчах
Гвардиола: «Де Брюйне играл так, словно внутри него горел огонь»
Манчестер Сити победил Ливерпуль
23 декабря 10:06
Фото: Getty Images
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над Ливерпулем в 1/8 финала Кубка английской лиги. Его цитирует ВВС.
После чемпионата мира и долгой паузы обе команды сыграли чрезвычайно интенсивно. «Ливерпуль» настолько сложный соперник, что когда он играет хорошо, то может уничтожить тебя.
Получился хороший, зрелищный матч. Нужно похвалить футболистов за то, как они играли.
Де Брюйне играл так, словно внутри него горел огонь. Сколько лет он уже здесь? Семь-восемь? Он настоящая легенда, и я всегда подстегиваю его найти этот огонь
Уже известен соперник Манчестер Сити в четвертьфинале Кубка лиги.
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