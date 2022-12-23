Гвардиола: «Де Брюйне играл так, словно внутри него горел огонь»

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Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над Ливерпулем в 1/8 финала Кубка английской лиги. Его цитирует ВВС.

Получился хороший, зрелищный матч. Нужно похвалить футболистов за то, как они играли.

Де Брюйне играл так, словно внутри него горел огонь. Сколько лет он уже здесь? Семь-восемь? Он настоящая легенда, и я всегда подстегиваю его найти этот огонь