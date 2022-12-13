Гвардиола хочет Гвардиола. «Манчестер Сити» предложил 120 миллионов евро за лидера команды ЧМ-2022

Йошко выступает з «Лейпциг»

Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол может оказаться в «Манчестер Сити».

Игрой защитника впечатлен его почти однофамилец Хосеп Гвардиола. Он поручил клуб оформить трансфер хорвата.

Чтобы убедить «Лейпциг» англичане готовы выложить 120 миллионов евро, сообщает Sky Sports. Он может стать самым дорогим защитником в истории.

Гвардиол отлично выступает за сборную Хорватии на ЧМ-2022, отыграв все пять матчей. Команда сыграет в полуфинале ЧМ.

Летом его хотело подписать «Челси». О нем также хорошо отзывался тренер «Шахтера».