Холанд вновь забил. «Ман Сити» разгромил «Саутгемптон»
Гвардиола: «Холанд забил блестящий гол. Он невероятное оружие для нас»
Тренер оценил победу «Ман Сити» в матче АПЛ
08 октября 22:27
Фото: AS
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил BBC победу команды над «Саутгемптоном» (4:0) в матче 10 тура АПЛ.
«Хороший результат, мы играем довольно хорошо. Мы изо всех сил пытались сломить их высокий прессинг. В прошлом сезоне мы много страдали в матчах с ними, но сегодня мы играли намного лучше.
Некоторые игроки были не в лучшей форме, но мы создали много моментов. Мы были сплочены. Это была хорошая игра.
В течение долгого времени Фил Фоден играет действительно хорошо. Его вклад велик.
У Эрлинга Холанда снова были моменты. Он забил блестящий гол. Для нас он невероятное оружие, он представляет собой большую угрозу. Я очень доволен.
Важно быть близко к вершине турнирной таблице к началу чемпионата мира».
Холанд забил в 10-м матче подряд за «Ман Сити».
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