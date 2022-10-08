Гвардиола: «Холанд забил блестящий гол. Он невероятное оружие для нас»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил BBC победу команды над «Саутгемптоном» (4:0) в матче 10 тура АПЛ.

Некоторые игроки были не в лучшей форме, но мы создали много моментов. Мы были сплочены. Это была хорошая игра.

В течение долгого времени Фил Фоден играет действительно хорошо. Его вклад велик.

У Эрлинга Холанда снова были моменты. Он забил блестящий гол. Для нас он невероятное оружие, он представляет собой большую угрозу. Я очень доволен.

Важно быть близко к вершине турнирной таблице к началу чемпионата мира».