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Гвардиола может лишиться третьего ассистента в «Ман Сити»
«Саутгемптон» задумал сменить тренера
08 октября 15:31
Фото: Sky Sports
«Саутгемптон» задумал смену главного тренера Ральфа Хазенхюттля.
Главным кандидатом на его замену является экс-тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско. Клуб намерен продолжить приглашать немецких специалистов в команду.
Впрочем, есть и альтернатива. «Святые» могут сделать предложение Энцо Мареске, который является ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.
Примечательно, что Пеп может лишиться уже третьего ассистента за последние годы. Ранее он работал с Микелем Артетой и Хуанмой Лильо. Оба уже начали самостоятельную карьеру тренера.
При этом, Хазенхюттль может остаться в «Саутгемптоне», если результаты улучшаться.