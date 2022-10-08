Гвардиола может лишиться третьего ассистента в «Ман Сити»

«Саутгемптон» задумал сменить тренера

Фото: Sky Sports

«Саутгемптон» задумал смену главного тренера Ральфа Хазенхюттля.

Главным кандидатом на его замену является экс-тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско. Клуб намерен продолжить приглашать немецких специалистов в команду.

Впрочем, есть и альтернатива. «Святые» могут сделать предложение Энцо Мареске, который является ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.

Примечательно, что Пеп может лишиться уже третьего ассистента за последние годы. Ранее он работал с Микелем Артетой и Хуанмой Лильо. Оба уже начали самостоятельную карьеру тренера.

При этом, Хазенхюттль может остаться в «Саутгемптоне», если результаты улучшаться.