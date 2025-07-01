Гвардиола после вылета из КЧМ: «Мы много атаковали, но вратарь соперника творил чудеса»
Горожане уступили Аль-Хилялю
около 2 часов назад
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в 1/8 финала Клубного чемпионата мира от Аль-Хиляля со счетом 3:4 после дополнительного времени.
— На стадии плей-офф все матчи трудные. Мы позволили сопернику добиться успеха в переходных фазах, но и сами создали много моментов и в целом провели хороший матч.
Жаль, что так произошло. Мы находились в отличной форме, и я не могу не поблагодарить персонал и игроков за то, как они тренировались и готовились – они отдали все силы.
Мы много атаковали, но Буну делал невероятные сейвы. Больше и добавить нечего.
У меня ощущение, что команда в хорошем состоянии, но мы едем домой, и теперь время отдохнуть, восстановиться ментально – и вернуться в следующем сезоне, – сказал наставник Сити для пресс-службы клуба.