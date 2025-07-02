Ибрагимович: «Месси играет в одной команде с памятниками»
Ибрагимович раскритиковал Интер Майами после разгрома от ПСЖ
39 минут назад
Знаменитый шведский экс-нападающий Златан Ибрагимович высказался об игре Интер Майами после разгромного поражения от ПСЖ со счётом 0:4 в 1/8 финала КЧС.
– Проиграл не Месси, а Интер Майами. Лео играет с памятниками вместо партнеров по команде. Его окружают игроки, которые бегают так, как будто тащат мешки с цементом. Если бы Месси играл в настоящей команде – любой серьезной команде, – вы бы увидели настоящего льва. Он играет только потому, что любит эту игру, и он до сих пор способен делать то, чего не умеют 99% футболистов, – сказал Ибрагимович в комментарии Foot Mercato.
Лионель Месси выступает за Интер Майами с 2023 года, после двух сезонов в ПСЖ. В нынешнем сезоне МЛС 38-летний аргентинец провел 15 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов. Его клуб в настоящее время занимает 1-е место в Восточной конференции МЛС, а КЧС мира команда покинула на стадии 1/8 финала.