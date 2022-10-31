Ибрагимович: «ПСЖ не поможет даже Мбаппе, Неймар и Месси, потому что там нет меня»

Форвард считает, что клуб стал слабее за последние годы

Фото: PSG Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович считает Canal+, что ПСЖ стал лишь слабее после его ухода в 2016-м году. «После моего отъезда из Франции все там покатилось под гору. Там больше не о чем говорить. Франция нуждается во мне, я в ней – нет. Даже если у вас есть Мбаппе, Неймар и Месси, вам это не поможет, потому что у вас нет Бога».

Златан является третьим бомбардиром в истории ПСЖ. 41-летний игрок заявил, что еще не намерен завершать карьеру.

Андрей Усмонов