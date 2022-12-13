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Ибрагимович: «Сказал Леау, чтобы он продлил контракт с «Миланом»

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Футбол Серия А (Италия)
13 декабря 19:10
Ибрагимович: «Сказал Леау, чтобы он продлил контракт с «Миланом»
Фото: gazzetta.it

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признался Sky Sports, что просил форварда Рафаэля Леау продлить контракт с клубом.

«Леау очень важен для «Милана». Он один из тех, кто меняет ситуацию на поле. Он был лучшим игроком в прошлом сезоне в Серии А. Когда он приехал к нам, то не был игроком, делающим разницу. Наш тренер дает ему свободу. В другом клубе это может быть не сразу.

Я сказал ему, чтобы он оставался в «Милане». Но вне поля, к сожалению, мы коллеги, и не можем повлиять на будущее других».


На Леау претендуют «Челси» и ПСЖ.

Правда, контракт с португальцем завершатся в 2023-м году.

Андрей Усмонов
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Теги

Милан Златан Ибрагимович Рафаэль Леау

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