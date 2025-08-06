Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло подвел итоги первого матча Динамо в рамках 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Пафоса (0:1).

Критика будет огромной. Болельщиков можно понять и простить. Я подтверждаю, что клубный рейтинг Украины соответствует нашему уровню.

Попытаюсь без эмоций проанализировать увиденное мной в этом конкретном матче.

На мой взгляд, мы уступили в тактической подготовке к этому конкретному сопернику. До игры были понятны все козыри киприотов. Решение выпустить номинально двух опорных полузащитников было ошибкой. В подтверждение моих слов самый опасный игрок Жажа оказывался в полуоткрытых просторах, в игре один на один.

Мы, конечно, не знаем, какая была установка, и выполнили ли ее игроки. Но игра шла явно не по нашему сценарию.

По факту: глядя на игру на мяче, наша линия обороны плюс вратарь – все медленно с огромным количеством брака. Молоко кислое. Наши игроки выглядели испуганными, что очень странно. Ожидался прессинг от соперника, но динамовцы упорно своими действиями помогали киприотам. В футболе может произойти что угодно. Я понимаю, что не угадали с выбором тактики и основным составом. На это было много времени, чтобы перестроиться. К сожалению, это не получилось.

Когда ожидаемо соперник поплыл физически, были сделаны замены, надеясь ускорить игру. Напротив, получили нелепый гол в свои ворота.

Первый матч был проигран заслуженно. Надеюсь, будут сделаны правильные выводы, и в ответной игре мы увидим другое Динамо. Я очень на это надеюсь, - написал Заховайло в Facebook.