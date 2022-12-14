Месси завершит карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2022
Игрок Аргентины: «Мы идем за мечтой»
Тальяфико оценил роль болельщиков в результатах команды
14 декабря 18:50
Фото: AFA
Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико оценил AFA роль болельщиков в результатах команды.
«Аргентинцев в Катаре больше, чем в Аргентине. То, что делают наши люди, – безумие. Мы оставляем все позади. Что бы ни случилось, эта команда не собирается их покидать.
Когда группа объединяется, переводчики могут изменяться, но все мы тянемся в одном направлении. Мы идем за мечтой».
Аргентина сыграет в финале ЧМ-2022.
Марокко и Франция определят второго финалиста.
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