Вингер Динамо Владислав Кабаев подвел итоги матча 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Пафоса (0:1). Его слова приводит официальный сайт клуба.

Возможно, начали не так, как хотели. Но нужно понимать, что мы играем против квалифицированных футболистов, а не против какой-то дворовой команды. Да, начало не удалось, но потом были и моменты, и полумоменты, были хорошие удары, выходы из обороны в атаку. Конечно, нам не хватило гола, да и пропустили после стандарта на чужие ворота быструю контратаку.

Тяжело сейчас говорить на эмоциях, будем еще разбирать эту игру. Но по своим впечатлениям скажу, что мы выходим на поле - не всегда, но бывает - какие-то недостаточно злые. Сегодня футболисты Пафоса и блокировали больше, и судья давал играть. Нам нужно больше работать над своими эмоциями, быть хитрее, более неприятными для противника, - сказал Кабаев.