Полузащитник Динамо Киев U-19 Дмитрий Кремчанин присоединился к расположению луганской Зори на учебно-тренировочном сборе в Словении. На просмотре 20-летний футболист, который хорошо зарекомендовал себя в юношеском чемпионате, имеет шанс закрепиться в новом клубе.

Кремчанин — уроженец Чернигова, родился 22 марта 2005 года. Он присоединился к Динамо в 2022 году из академии Юность (Чернигов) и в юношеском первенстве U-19 показал себя как результативный игрок, даже став лучшим бомбардиром сезона. Отметим, что в сезоне 2024/25 Дмитрий провел 23 гола в юношеском чемпионате Украины.

По данным Transfermarkt, контракт вингера с Динамо действует до 30 июня 2025 года.

