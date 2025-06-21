Игрок Динамо: «Журналисты распространили информацию, что я не хочу возвращаться в Киев. Это – полная ложь»
Футболист сделал заявление
около 1 часа назад
Защитник Динамо Александр Сирота, который играет в аренде за израильский клуб Маккаби (Хайфа), в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал, где планирует продолжать карьеру.
«Сейчас я в Израиле. В Израиле почти во всех квартирах есть специальные защитные комнаты-убежища, у меня тоже есть такая.
30 июня мой контракт на аренду с Маккаби Хайфа заканчивается. Многие украинские и израильские журналисты распространили информацию, что я не хочу возвращаться в Киев. Это — полная ложь. У меня там семья, друзья. Как я могу не хотеть поехать в Киев? Я игрок Динамо.
Сейчас мои агенты общаются с руководством клуба, решают, когда именно мне присоединиться к команде».
В сезоне 2024/25 Сирота забил два мяча в 26 матчах. Контракт 25-летнего защитника с Динамо рассчитан до 30 сентября 2025 года.