Защитник Динамо Александр Сирота, который играет в аренде за израильский клуб Маккаби (Хайфа), в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал, где планирует продолжать карьеру.

«Сейчас я в Израиле. В Израиле почти во всех квартирах есть специальные защитные комнаты-убежища, у меня тоже есть такая.

30 июня мой контракт на аренду с Маккаби Хайфа заканчивается. Многие украинские и израильские журналисты распространили информацию, что я не хочу возвращаться в Киев. Это — полная ложь. У меня там семья, друзья. Как я могу не хотеть поехать в Киев? Я игрок Динамо.

Сейчас мои агенты общаются с руководством клуба, решают, когда именно мне присоединиться к команде».