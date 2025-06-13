Игрок клуба УПЛ отказался продлевать контракт

Защитник Вереса Евгений Шевченко принял решение покинуть ровенский клуб, сообщает Telegram-канал BurBuzz.

29-летний футболист имел опцию продления сотрудничества с ровенским клубом, однако не воспользовался ей и выбрал другой путь.

Бурбас утверждает, что Шевченко склоняется к варианту с возвращением в Оболонь, в составе которой выступал с 2015 по 2020 год.

В прошлом сезоне Шевченко провел за Верес 24 матча: 1 гол, 2 ассиста.

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