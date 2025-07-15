Сергей Стаднюк

Вингер Шахтера Иван Петряк назвал причину, по которой остается в клубе и не пробует свои силы в другой команде, несмотря на отсутствие игровой практики. Футболисту уже 31 год.

У меня остался год по контракту. Сейчас общаемся, может, попробую свои силы в другой команде. Однако это также зависит от команды, от Шахтера. Я мало что решаю. У меня есть контракт, есть семья. Я этого не скрываю, это всем понятно. Люди, которые хотя бы трижды по мячу попали, понимают меня. Трудно сейчас делать выбор в пользу... Не будем убегать от этого – в пользу денег. Понимаешь, 31 год. Зарплата здесь и в других командах. Если бы мне было 20, без детей и семьи – я пожал краба и уехал отсюда. Но сейчас другая ситуация. Иван Петряк

Петряк вернулся в Шахтер летом 2022 года. Всего провел за «горняков» лишь 1022 минуты в 39 матчах. За отведенное время вингеру удалось отличиться тремя голами и результативной передачей.

Напомним, в первой части прошлого сезона Петряк играл за Черноморец на правах аренды.