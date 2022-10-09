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Игрок «Кривбасса»: «Пока нам не хватает опыта для УПЛ, но с каждым матчем играть все легче»

Команда пока без побед в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
09 октября 14:27
Игрок «Кривбасса»: «Пока нам не хватает опыта для УПЛ, но с каждым матчем играть все легче»
Фото: ФК Кривбасс

Полузащитник «Кривбасса» Никита Татарков объяснил пресс-службе клуба причины неудач команды на старте сезона УПЛ.

«Нам не хватает опыта. У нас много молодых игроков, которые только начали выступать в Премьер-лиге. 

Команда только собралась. Но с каждым матчем нам все легче играть и понимать друг друга».

Команда пока без побед в УПЛ после пяти туров. При этом лишь в последнем матче с «Зарей» им удалось забить.

В 15:00 «Кривбасс» сыграет с «Минаем» в 6-м туре.

Андрей Усмонов
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