Игрок «Кривбасса»: «Пока нам не хватает опыта для УПЛ, но с каждым матчем играть все легче»

Команда пока без побед в УПЛ

Фото: ФК Кривбасс Полузащитник «Кривбасса» Никита Татарков объяснил пресс-службе клуба причины неудач команды на старте сезона УПЛ. «Нам не хватает опыта. У нас много молодых игроков, которые только начали выступать в Премьер-лиге. Команда только собралась. Но с каждым матчем нам все легче играть и понимать друг друга». Команда пока без побед в УПЛ после пяти туров. При этом лишь в последнем матче с «Зарей» им удалось забить.

В 15:00 «Кривбасс» сыграет с «Минаем» в 6-м туре.

Андрей Усмонов