Тренер Марокко: «Невозможно выйти в финал с такими потерями, как с Францией»
Игрок Марокко Амрабат: «Мне нравится стиль «Атлетико» Симеоне»
Хавбек пока не думает о трансфере
10:10
Фото: marca
Полузащитник «Фиорентины» и сборной Марокко Софьян Амрабат признался Marca, что ему импонирует игра «Атлетико».
«Посмотрите на работу Симеоне, чего он добился? Он много лет тренирует «Атлетико». Мне нравится его стиль игры. Он много побеждал, и я его очень уважаю. Игроки в его команде физически сильны и агрессивны. Мне нравится такая игра».
Амрабат совершил 50 отборов на этом ЧМ.
На игрока уже претендует «Ливерпуль».