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Игрок Марокко Амрабат: «Мне нравится стиль «Атлетико» Симеоне»

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Футбол Примерa (Испания)
10:10
Игрок Марокко Амрабат: «Мне нравится стиль «Атлетико» Симеоне»
Фото: marca

Полузащитник «Фиорентины» и сборной Марокко Софьян Амрабат признался Marca, что ему импонирует игра «Атлетико».

«Посмотрите на работу Симеоне, чего он добился? Он много лет тренирует «Атлетико». Мне нравится его стиль игры. Он много побеждал, и я его очень уважаю. Игроки в его команде физически сильны и агрессивны. Мне нравится такая игра».

Амрабат совершил 50 отборов на этом ЧМ.

На игрока уже претендует «Ливерпуль».

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Марокко (футбол) Атлетико Мадрид

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