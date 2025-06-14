Защитник Руха и молодежной сборной Украины Виталий Роман в интервью XSPORT поделился впечатлениями от стартового матча на Евро-2025 против ровесников из Дании (2:3), упустив победу в последние минуты.

Команда Унаи Мельгосы находится не в критическом для себя положении, сохраняя все шансы на выход из группы.

Фото: УАФ

– Виталий, интересно услышать резюме первого матча молодежки на Евро.

– Игра оказалась очень интенсивной, как мы и ожидали, Дания очень хорошая команда.

– Два разных тайма от Украины – реакция Дании на происходящее?

– Им нужно было отыгрываться, начали играть агрессивнее, более вертикально, я думаю, это им и помогло.

– В подготовке к датчанам, на чем акцентировал внимание наставник молодежки Унаи Мельгоса и помощники?

– Мы концентрировались больше на своей игре: контроль мяча, вбегание в пространство.

– Пропущенные голы ты уже наблюдал с лавки. Как бы ты объяснил эту хаотичную цепь ошибок?

– Где-то доля удачи, где-то не хватило концентрации, и это привело к трем пропущенным.

Фото: УАФ

– Тебя заменили после начала второго тайма – желтая карточка способствовала или что-то серьезное?

– К счастью, все в порядке. Это было тренерское решение.

– Усталость от клубного сезона могла сказаться?

– Конечно могла, но мы не одни такие. Все игроки, приехавшие на Евро, в одинаковых условиях.

– Обе команды наиграли на ничью, согласен?

– Да, согласен.

– Ничья Финляндии и Нидерландов немного сняла напряжение внутри коллектива?

– Я думаю, не так важно, как сыграли соперники, нужно выигрывать свои следующие матчи, и все.

– Дальше по курсу у вас финны. Все в ваших руках. Какую характеристику можешь дать следующему оппоненту?

– Как показал матч против нидерландцев, это очень хорошая команда, которая играет более силовой и вертикальный футбол.

Календарь сборной Украины U-21 на Евро-2025

15.06.2025. Финляндия – Украина (19:00)

18.06.2025. Нидерланды – Украина (19:00)

Украина - Дания 2:3. От триумфа до провала – семь минут.