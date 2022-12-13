Игрок сборной Марокко: «В детстве даже не мечтал о полуфинале ЧМ»

Полузащитник сборной Марокко Илиас Шаир оценил Mundo Deportivo выступление команды на ЧМ-2022.

Реграги сумел сделать из нас настоящую семью. Для меня он лучший тренер на турнире. Говорят, что он молодой и неопытный, однако я так не считаю. Именно он смог провести нас так далеко. Реграги многому учит нас не только на поле, но и в жизни. Если у нас есть проблема, мы обращаемся к нему как к отцу, как к брату. Я желаю ему всего наилучшего, он этого заслуживает.

Для меня большая честь играть для африканских и арабских болельщиков, заставлять их гордиться. Болельщики сборной Марокко — лучшие в мире. Мы здесь, чтобы отдать им всех себя».