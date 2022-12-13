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Игрок сборной Марокко: «В детстве даже не мечтал о полуфинале ЧМ»

Команда сыграет с Францией
Футбол Чемпионат мира по футболу
13 декабря 21:50
Игрок сборной Марокко: «В детстве даже не мечтал о полуфинале ЧМ»

Полузащитник сборной Марокко Илиас Шаир оценил Mundo Deportivo выступление команды на ЧМ-2022.

«Мы в полуфинале чемпионата мира. В детстве я не мог даже мечтать об этом. Мы все хотим играть, сидеть на скамейке запасных не очень приятно. Но каждый из нас является частью этого приключения. Тренер вселяет в нас уверенность, так что я в любой момент готов сыграть за свою страну. Я горжусь достигнутым и не жалею о том, что пока не играл.

Реграги сумел сделать из нас настоящую семью. Для меня он лучший тренер на турнире. Говорят, что он молодой и неопытный, однако я так не считаю. Именно он смог провести нас так далеко. Реграги многому учит нас не только на поле, но и в жизни. Если у нас есть проблема, мы обращаемся к нему как к отцу, как к брату. Я желаю ему всего наилучшего, он этого заслуживает.

Для меня большая честь играть для африканских и арабских болельщиков, заставлять их гордиться. Болельщики сборной Марокко — лучшие в мире. Мы здесь, чтобы отдать им всех себя».


Полуфинал с Францией состоится 14 декабря.

Это первый полуфинал ЧМ для африканской сборной.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Марокко (футбол) сборная Франции (футбол)

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