Игрок сборной Украины U-21 может сменить клуб после молодежного Евро
Футболист проявил себя на клубном уровне
около 18 часов назад
Владислав Велетень / Фото - ФК Колос
Вингер Колоса и молодежной сборной Украины Владислав Велетень может сменить клуб в летнее межсезонье, сообщает Динамомания.
Интерес к 22-летнему украинцу проявляет бельгийский Зюлте Варегем, который по итогам прошлого сезона вернулся в Лигу Жупиле.
22-летний Владислав провел за Колос в сезоне 2024/25 27 матчей: 4 гола, 5 ассистов.
Велетень вошел в финальную заявку сборной Украины U-21 на Евро-2025. Успешное выступление на турнире в Словакии может помочь игроку Колоса привлечь внимание клубов Европы.
На групповом этапе финальной части Евро-2025 сборной Украины предстоят матчи против Дании 12 июня, Финляндии 15 июня и Нидерландов 18 июня.