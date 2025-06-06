Игрок сборной Украины U-21 может сменить клуб после молодежного Евро

Футболист проявил себя на клубном уровне


 

около 18 часов назад

Владислав Велетень / Фото - ФК Колос
Владислав Велетень / Фото - ФК Колос

Вингер Колоса и молодежной сборной Украины Владислав Велетень может сменить клуб в летнее межсезонье, сообщает Динамомания.

Интерес к 22-летнему украинцу проявляет бельгийский Зюлте Варегем, который по итогам прошлого сезона вернулся в Лигу Жупиле.

22-летний Владислав провел за Колос в сезоне 2024/25 27 матчей: 4 гола, 5 ассистов.

Велетень вошел в финальную заявку сборной Украины U-21 на Евро-2025. Успешное выступление на турнире в Словакии может помочь игроку Колоса привлечь внимание клубов Европы.

На групповом этапе финальной части Евро-2025 сборной Украины предстоят матчи против Дании 12 июня, Финляндии 15 июня и Нидерландов 18 июня.

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