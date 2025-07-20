Игрок Шахтера о Бешикташе: «Сейчас нет легких игр»
Проверка на прочность
около 1 часа назад
Марлон Гомес / Фото - ФК Шахтёр
Хавбек Шахтёра Марлон Гомес поделился ожиданиями от противостояния с Бешикташем во 2 квалификационном раунде Лиги Европы. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Ожидание - это лучшее, что есть. Сейчас нет легких игр. Шахтер делает игру сложной. Применяем то, что тренируем в течение недели. Надеюсь на хорошее выступление Шахтера, чтобы мы могли взять верх. И победить еще в одной игре, - рассказал Марлон.
«С Бешикташем у Шахтёра будет другой уровень сопротивления». Эксперт оценил выступление донетчан в ЛЕ.