Роналду может пропустить следующий матч чемпионата мира-2022
Игрок Южной Кореи выгнал Роналду с поля
Португалец рассказал, как его оскорбляли во время игры
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал Goal.com, как игрок Южной Кореи оскорблял и выгнал его с поля.
«Случилось так, что перед тем как я ушел, корейский игрок сказал мне, чтобы я быстрее покинул поле. Я сказал ему закрыть рот. У него нет полномочий, ему не нужно высказывать мнение, он мог бы ускорить темп, будь арбитром.
Но здесь нет споров, все остается на поле».
Роналду покинул поле во втором тайме.
Южная Корея обыграла Португалию (2:1) и вышла в плей-офф.
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