Павел Василенко

ФИФА согласовала с профсоюзами игроков новые условия отдыха. Минимальный перерыв между двумя матчами составит 72 часа, а игроки будут иметь не менее 21 дня отпуска в конце каждого сезона.

«Этот период должен регулироваться индивидуально каждым клубом и заинтересованными игроками, в том числе с учетом их игровых календарей и действующих коллективных соглашений», – говорится в официальном заявлении ФИФА.

Обсуждения прошли в Нью-Йорке во время Клубного чемпионата мира, который проходит в новом расширенном формате.

Французский союз профессиональных футболистов (UNFP) в прошлом месяце раскритиковал турнир, заявив, что «необходимо срочно остановить эту бойню». ФИФА назвала переговоры с профсоюзами прогрессивными и заявила, что здоровье игроков является ее главным приоритетом.

Однако агентство DPA напомнило, что у некоторых европейских клубов могут возникнуть проблемы с новым правилом. В Лиге Европы и Лиге конференций команды также играют по четвергам, тогда как матчи лиги обычно проводятся по воскресеньям.

Если бы они строго соблюдали 72-часовой перерыв, им, вероятно, пришлось бы ждать до понедельника, что стало бы проблемой, например, для немецкой Бундеслиги. В 2021 году матчи по понедельникам были отменены из-за жалоб болельщиков.