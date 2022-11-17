Инфантино – единственный кандидат на выборах президента FIFA

Больше никто не выдвинулся на должность

Джанни Инфантино / фото - DW

52-летний Джанни Инфантино стал единственным кандидатом на выборы президента FIFA. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выборы ее главы должны состояться 16 марта 2023 года на Конгрессе FIFA в Руанде. Кроме швейцарца, никто не выдвинул свою кандидатуру.

Для Инфантино это может быть уже третий срок на должности. В 2016 году он заменил Зеппа Блаттера после коррупционного скандала. На выборах 2019 году швейцарец также был единственным кандидатом.

Ранее президент FIFA призвал рф и Украину прекратить огонь на время чемпионата мира-2022.