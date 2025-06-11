Белорусский тренер Олег Дулуб после заключительного матча сборной Украины на Canadian Shield против Новой Зеландии (2:1) поделился оценкой выступления «сине-желтых» на товарищеском турнире.

Оценка неоднозначная. Позитив в том, что выиграли. Но есть определенная недосказанность. На мой взгляд, было бы оптимально, если бы сборная сыграла номинально первыми номерами с Канадой, вторыми номерами – сейчас с Новой Зеландией, а затем еще третий контрольный матч. Чтобы соединить в составе первых номеров и тех вторых номеров, которые хорошо себя зарекомендовали бы.

Девять замен в составе перед Новой Зеландией? Тут два варианта. Первый – тот, что я озвучил с третьей контрольной игрой, которая подвела бы итоги. Возможно, даже против сильного соперника. Вторая опция – обычно на сборах делают так, что одной группе футболистов дают 60 минут, другой – 30. А на следующий матч – наоборот.

Нагрузка все равно не одинаковая. Поэтому для меня оптимальным является первый вариант. Но нужно учитывать много факторов. Это же на уровне клубов гораздо проще договариваться, а на уровне сборных немного другая история.

Однозначно больше всего из «вторых номеров» место в старте заслужил Гуцуляк. Тимчик и Заборный не рассматриваются, конечно, они и так основные. Еще Зубков понравился, тот же Пихалёнок. Держа в голове, что есть первые номера, которые объективно сильнее по индивидуальному мастерству.

Дебют Мартынюка очень позитивный. Он был очень активен. Основная угроза во втором тайме вообще шла с этого левого фланга – и Мартынюк, и Михайличенко отдали два ассиста. Однако понятно, что Миколенко классом выше, поэтому он останется номером один.

Это, кажется, уже 9-й пропущенный гол за последнее время. Это системные ошибки в первую очередь. Нужно находиться внутри, сколько времени уделяется этим стандартам. Если есть проблема, то надо выделять больше времени. Когда во время этих товарищеских матчей идет большая нагрузка на игроков, то эти стандарты можно делать в виде какой-то восстановительной работы.

На построении стандартов есть три варианта игры в обороне. Тут ничего нового: либо персонально, либо зонально, либо комбинированная система. Выбор зависит от качеств футболистов, которые есть в распоряжении, – сказал Дулуб в интервью Тribuna.com.