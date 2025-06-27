Инсайдер назвал сумму, за которую Борнмут готов продать Забарного в ПСЖ.
Парижский клуб заплатит за украинца большие деньги
43 минуты назад
Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг поделился свежей информацией о переговорах между ПСЖ и Борнмутом по поводу возможного перехода украинского защитника Ильи Забарного, который выступает за английский клуб.
«Пари Сен-Жермен» все еще настаивает на подписании Ильи Забарного. Несколько топ-клубов уже получили информацию о том, что 22-летний защитник достиг соглашения с ПСЖ. Ливерпуль также был заинтересован в украинце, но конкретики так и не было с его стороны.
Между парижским клубом и Борнмутом продолжаются переговоры на продвинутой стадии. Общая сумма трансфера может составить 70 млн евро», - написал Платтенберг в Twitter.
Илья Забарный стал игроком Борнмута в январе 2023 года, перейдя из киевского Динамо за 24 миллиона фунтов плюс бонусы. С тех пор украинский защитник провел 86 матчей за английский клуб во всех соревнованиях, отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Его контракт с Борнмутом рассчитан до 30 июня 2029 года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ продаст российского голкипера ради трансфера Забарного.