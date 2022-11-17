Защитник МЮ отреагировал на скандальное интервью Роналду
«Интер» готов повысить зарплату Шкриньяру и дать капитанскую повязку
У защитника завершается контракт
17 ноября 10:28
«Интер» намерен продлить защитника Милана Шкриньяра любой ценой.
Ему готовы значительно повысить зарплату, чтобы убедить игрока. Также он может стать капитаном команды, сообщает Sky Sport Italia.
На данный момент этот статус у Самира Хандановича, но словенец потерял место в старте команды. Контракт защитника завершается в конце сезона.
Комментарии 0