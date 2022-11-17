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«Интер» готов повысить зарплату Шкриньяру и дать капитанскую повязку

У защитника завершается контракт
Футбол Серия А (Италия)
17 ноября 10:28
«Интер» готов повысить зарплату Шкриньяру и дать капитанскую повязку

«Интер» намерен продлить защитника Милана Шкриньяра любой ценой.

Ему готовы значительно повысить зарплату, чтобы убедить игрока. Также он может стать капитаном команды, сообщает Sky Sport Italia.

На данный момент этот статус у Самира Хандановича, но словенец потерял место в старте команды. Контракт защитника завершается в конце сезона.

На Шкриньяра претендует ПСЖ.

Андрей Усмонов
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Интер Милан Шкриньяр

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