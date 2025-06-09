Сергей Стаднюк

Кристиан Киву назначен новым главным тренером Интера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Румын подписал контракт с «нерадзурри» до 30 июня 2027 года – тот же срок, на который было рассчитано соглашение с Пармой. Уже 18-го числа ожидается дебют 44-летнего специалиста во главе команды в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира против мексиканского Монтеррея. Также финалист Лиги чемпионов в квартете сыграет с японской Уравой и аргентинским Ривер Плейтом.

Киву родился 26 октября 1980 года в Решице, Румыния. Свою игровую карьеру он начал в одноименном клубе, далее выступал за Университатю Крайова. В 1999 году перешел в Аякс, где стал самым молодым капитаном в истории клуба, выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов.

В 2003 году перешел в Рому, а в 2007 – в Интер. В составе миланцев провел 169 матчей, забил 3 мяча и завоевал 10 трофеев, в том числе Лигу чемпионов (2009/10), три Скудетто и два Кубка Италии. В сборной Румынии сыграл 75 матчей, выступал на Евро-2000 и Евро-2008.

После завершения карьеры в 2014 году начал тренерскую деятельность в академии Интера. С 2018 по 2024 год работал с командами U14, U17, U18 и Примаверой, с которой в 2022 году выиграл молодежный чемпионат Италии. В феврале 2025 года возглавил Парму в Серии А и сохранил ей место в элитном дивизионе.

Интересно, что в предпоследнем туре во главе «пармезанцев» отобрал очки у Наполи (0:0). Однако Интер на последних минутах пропустил от Лацио (2:2) и в итоге именно этих двух очков не хватило «нерадзурри» для золотых медалей.