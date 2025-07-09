Интер попытается подписать звездного полузащитника ПСЖ
Итальянский клуб снова охотится за Марко Асенсио
около 1 часа назад
Миланский Интер включил в список потенциальных новичков 29-летнего испанца Марко Асенсио, который выступает за ПСЖ. Игровой стиль Асенсио отлично вписывается в тактические задумки нового наставника команды Кристиана Киву, об этом сообщило La Gazzetta dello Sport.
Основным препятствием в возможном переходе может стать высокая зарплата футболиста, которую в Интере считают чрезмерной.
В январе 2025 года Асенсио отправился в аренду в Астон Виллу, где провел 21 матч, забив восемь мячей и отдав одну голевую передачу. Однако английский клуб не стал выкупать контракт полузащитника, и он вернулся в ПСЖ.
Марко выступает за парижан с сезона 2023/24. За это время он провел 47 встреч, отметился семью голами и сделал 11 ассистов.
Напомним, что сегодня ПСЖ встретится с Реалом в рамках полуфинала клубного чемпионата мира.
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