Миланский Интер включил в список потенциальных новичков 29-летнего испанца Марко Асенсио, который выступает за ПСЖ. Игровой стиль Асенсио отлично вписывается в тактические задумки нового наставника команды Кристиана Киву, об этом сообщило La Gazzetta dello Sport.

Основным препятствием в возможном переходе может стать высокая зарплата футболиста, которую в Интере считают чрезмерной.

В январе 2025 года Асенсио отправился в аренду в Астон Виллу, где провел 21 матч, забив восемь мячей и отдав одну голевую передачу. Однако английский клуб не стал выкупать контракт полузащитника, и он вернулся в ПСЖ.

Марко выступает за парижан с сезона 2023/24. За это время он провел 47 встреч, отметился семью голами и сделал 11 ассистов.

Напомним, что сегодня ПСЖ встретится с Реалом в рамках полуфинала клубного чемпионата мира.