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«Интер» сумел обыграть «Сассуоло», благодаря дублю Джеко

«Нерадзурри» прервали серию из поражений
Футбол Серия А (Италия)
08 октября 17:56
«Интер» сумел обыграть «Сассуоло», благодаря дублю Джеко
Фото: inter

«Интер» в матче 9 тура Серии А на выезде сумел обыграть «Сассуоло».

Победу гостям принес Эдин Джеко. Он забил в каждом из таймов.

«Сассуоло» удалось сделать счет 1:1, но очень быстро команда пропустила второй мяч.

Благодаря победе «Интер» впервые за три матча выиграл в Серии А и поднялся на 7-е место.

Серия А. 9-й тур:

«Сассуоло» – «Интер» 1:2

Голы: Фраттези, 60 – Джеко, 44, 75

«Сассуоло»: Консильи, Толян, Феррари (Руан, 88), Эрлич (Айхан, 82), Рожерио, Лопес, Фраттези (Альварес, 82), Торстведт (Харруи, 71), Пинамонти, Лорьянте, Сейде (Антист, 71).

«Интер»: Онана, Думфрис, Д`Амброзио (Шкриньяр, 58), Ачерби, Бастони, Димарко (Дармиан, 68), Чалханоглу, Барелла (Гальярдини, 84), Аслани (Мхитарян, 46), Джеко, Мартинес.

Андрей Усмонов
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Интер Сассуоло

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