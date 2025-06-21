Интер вырвал победу над Урава Ред Даймондс во втором туре КЧС-2025
Судьба поединка решилась в компенсированное время
около 1 часа назад
В матче второго тура группы E Клубного чемпионата мира-2025 миланский Интер одержал победу над японским клубом Урава Ред Даймондс — 2:1. Встреча состоялась в Сиэтле на стадионе Lumen Field.
Счет в матче открыли японцы. На 11-й минуте Такуро Канеко отдал передачу в штрафную площадку, где Риома Ватанабе точно пробил в правый нижний угол ворот — 0:1.
Интер отыгрался на 78-й минуте. Лаутаро Мартинес замкнул навес с углового, выполнив удар через себя — 1:1.
На добавленных минутах победный мяч забил Валентин Карбони. Аргентинец сыграл на добивании в штрафной площадке и пробил в левый нижний угол — 2:1.
Интер набрал четыре очка после двух туров и вышел в лидеры группы. В заключительном туре миланцы сыграют против Ривер Плейт. Урава встретится с Монтерреем.
В рамках второго тура в 4:00 по киевскому времени аргентинский Ривер Плейт встретится с мексиканским Монтерреем.
Клубный чемпионат мира — 2025. Группа E. 2-й тур
Интер (Италия) – Урава Ред Даймондс (Япония) 2:1 (Мартинес 78, Карбони 90+2 – Ватанабе 11)