Иско расторг контракт с «Севильей». Он перешел в команду летом
Иско разочаровал «Севилью» своей игрой
С ним решили попрощаться
07:50
Полузащитник Иско покинул «Севилью» спустя четыре месяца.
Главный тренер команды Хорхе Сампаоли рассказал Daily Mail о причине ухода игрока. Он разочаровал руководство своей игрой.
«Иско – очень хороший парень. Я желаю ему удачи в будущем. Это игрок с огромным потенциалом. Но он ушел потому, что не оправдал надежды и надежды клуба»
Также сообщалось о конфликте с директором клуба Рамоном Мончи. Он провел 19 игр за команду.
Им интересуются клубы АПЛ.
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