Испанский гранд близок к подписанию защитника «Шахтера»

Бразилец близок к тому, чтобы вновь покинуть свою родину

Витао / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Витао близок к переходу в «Валенсию». Об этом сообщает Eldesmarque.

По информации источника, сделка уже вскоре может быть окончательно оформлена. Главный тренер Дженнаро Гаттузо считает приоритетным подписание центрбека, поэтому трансфер должен состояться в январе.

Отметим, что на данный момент Витао принадлежит «Шахтеру». За бразильский «Интернасьонал» игрок выступает на правах аренды.

Ранее защитник прямо заявил, что не хочет возвращаться в украинский клуб.