Хавбек «Шахтера» прибыл на матч с «Днепром-1», несмотря на вызов в молодежную сборную
Испанский гранд близок к подписанию защитника «Шахтера»
Бразилец близок к тому, чтобы вновь покинуть свою родину
Витао / Фото - ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Витао близок к переходу в «Валенсию». Об этом сообщает Eldesmarque.
По информации источника, сделка уже вскоре может быть окончательно оформлена. Главный тренер Дженнаро Гаттузо считает приоритетным подписание центрбека, поэтому трансфер должен состояться в январе.
Отметим, что на данный момент Витао принадлежит «Шахтеру». За бразильский «Интернасьонал» игрок выступает на правах аренды.
Ранее защитник прямо заявил, что не хочет возвращаться в украинский клуб.
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