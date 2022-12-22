Источник: Клубы УПЛ получили разрешение проводить сборы за границей

Выезжать теперь имеют право не только представители еврокубков

Игорь и Григорий Суркисы

Клубам УПЛ разрешили проводить сборы за границей.

Теперь команды могут пересекать границу для подготовки к следующей части сезона. Клубы провели консультации с Министерством молодежи и спорта Украины, результатом чего стало соответствующее решение.

Н представителей низших лиг данное разрешение не распространяется. Они будут проводить сборы в Украине.

Ранее был учрежден Зимний кубок ПФЛ для подготовки к весенней части сезона.