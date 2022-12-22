Игроки «Шахтера», «Динамо» и «Днепра-1» выехали за границу во время войны
Источник: Клубы УПЛ получили разрешение проводить сборы за границей
Выезжать теперь имеют право не только представители еврокубков
22 декабря 19:25
Игорь и Григорий Суркисы
Клубам УПЛ разрешили проводить сборы за границей.
Теперь команды могут пересекать границу для подготовки к следующей части сезона. Клубы провели консультации с Министерством молодежи и спорта Украины, результатом чего стало соответствующее решение.
Н представителей низших лиг данное разрешение не распространяется. Они будут проводить сборы в Украине.
Ранее был учрежден Зимний кубок ПФЛ для подготовки к весенней части сезона.
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